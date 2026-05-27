Բայրամովն ու Գուտերեշը քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացը

Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Նյու Յորքում հանդիպել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշի հետ, հայտնում է Ադրբեջանի Արտաքին գործերի նախարարությունը։
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում անցկացվող բաց քննարկումների շրջանակում պաշտոնյաները քննարկել են նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ըստ Բաքվի, անդրադարձ է կատարվել «նախկին հարկադիր տեղահանվածների վերադարձի ապահովման, վստահության ամրապնդման ու տարածաշրջանում ականների» խնդիրներին։
Այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։