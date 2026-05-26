Ռուսաստանը սպառնում է Կիևին նոր հարվածներով

Ռուսաստանը նոր հարվածներ է հասցնում Ուկրաինայի քաղաքներին և հայտարարում Կիևի ուղղությամբ «համակարգված» հարվածների ծրագրերի մասին՝ օտարերկրացիներին հորդորելով լքել քաղաքը։

Երեկ գիշեր Մոսկվան հարվածել է Օդեսային․ տեղական իշխանությունների տվյալներով՝ մեկ մարդ զոհվել է, երեքը՝ վիրավորվել։

Ավելի վաղ հարվածի էր ենթարկվել նաև Կրամատորսկը։ Վերջին տվյալներով՝ այնտեղ վիրավորվել է 12 մարդ, այդ թվում՝ երեխա։

Ռուսաստանը նախօրեին սպառնացել էր նոր հարվածներ հասցնել Կիևին՝ մայիսի 24-ի գիշերվա զանգվածային հարձակումից հետո, որի հետևանքով բազմաթիվ շենքեր ավերվել կամ վնասվել էին, երկու մարդ զոհվել էր, տասնյակ մարդիկ՝ վիրավորվել։

Ռուսական կողմի հայտարարությունում նշվում էր, որ Մոսկվան մտադիր է «համակարգված» հարվածներ հասցնել «ռազմական ձեռնարկություններին, որոշումների կայացման կենտրոններին և հրամանատարական կետերին»։ Օտարերկրացիներին, այդ թվում՝ դիվանագետներին, առաջարկվել էր լքել Կիևը։

Ավելի ուշ հաղորդվեց, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը զանգահարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին՝ այդ տեղեկությունը «պաշտոնապես փոխանցելու» համար։

Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրիյ Սիբիհան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը փորձում է վախեցնել արևմտյան դիվանագետներին, սակայն, նրա խոսքով, «պետք չէ տրվել ռուսական շանտաժին»։

Կիևում Եվրամիության ներկայացուցչության ղեկավար Կատարինա Մատերնովան էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախազգուշացման նպատակը խուճապ տարածելն է։

