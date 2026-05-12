Ռուսական ուժերը գիշերը հարվածել են Ուկրաինայի մի քանի մարզերի, կան տուժածներ

Ռուսական ուժերը մայիսի 12-ի գիշերը հարվածել են Կիևի, Խարկովի, Դնեպրոպետրովսկի և Խերսոնի մարզերին։
Կիևի մարզի Ֆաստովի շրջանում, Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տվյալներով, հարձակման հետևանքով այրվել է մանկապարտեզի տանիքը։ Տուժածներ չկան։
Կիևում, քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի փոխանցմամբ, անօդաչուի բեկորներն ընկել են 16-հարկանի բնակելի շենքի տանիքին, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։
Խարկովի շրջանում անօդաչուի հարվածից հետո ավերվել է բնակելի տուն, իսկ տնտեսական շինությունում հրդեհ է բռնկվել։
Դնեպրի վրա հարձակման հետևանքով, մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Գանժայի փոխանցմամբ, մեկ տղամարդ վիրավորվել է։ Իսկ Խերսոնում հրետակոծության հետևանքով վիրավորվել է 68-ամյա կին։
Կեսգիշերին ավարտվել է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև եռօրյա հրադադարի ժամկետը, որի մասին հայտարարել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Այդ ընթացքում կողմերը միմյանց մեղադրում էին հրադադարի խախտման մեջ, սակայն մասսայական հարվածներ չէին իրականացվում։