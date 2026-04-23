Ռուսաստանը հրավիրվել է մասնակցելու ԱՄՆ-ում կայանալիք «Մեծ քսանյակի» գագաթնաժողովին՝ ամենաբարձր մակարդակով, ռուսական պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Պանկինը։

Նրա խոսքով՝ դեռ հստակ չէ, թե ով կներկայացնի Ռուսաստանը գագաթնաժողովում։ Դա, ըստ Պանկինի, կպարզվի ավելի ուշ։

G20-ի գագաթնաժողովը նախատեսված է դեկտեմբերի 14-15-ին՝ ԱՄՆ Ֆլորիդա նահանգի Մայամի քաղաքում։ Գագաթնաժողովի պաշտոնական կայքում Ռուսաստանը նշված է մասնակից երկրների թվում։

Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց հետո արևմտյան երկրները քննարկել էին Ռուսաստանին G20-ից հեռացնելու հարցը, սակայն այդ նախաձեռնությունը աջակցություն չէր ստացել մյուս անդամների կողմից։ Վերջին տարիներին Վլադիմիր Պուտինը չի մասնակցել գագաթնաժողովներին, և Ռուսաստանը ներկայացվել է այլ պաշտոնյաների կողմից։

