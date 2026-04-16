Շոյգու․«Ուկրաինական ԱԹՍ-ները Ռուսաստանի տարածք են մուտք գործում Մերձբալթիկայից և Ֆինլանդիայից»

«Հաճախացել են դեպքերը, երբ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը Ռուսաստանի օդային տարածք են մուտք գործում Բալթյան պետությունների և Ֆինլանդիայի կողմից՝ վնաս հասցնելով խաղաղ բնակչությանն ու ենթակառուցվածքներին»,- այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։
Նրա խոսքով դա կարող է վկայել «կամ արևմտյան ՀՕՊ համակարգերի անարդյունավետության, կամ էլ սեփական օդային տարածքը մտածված կերպով ուկրաինացիներին տրամադրելու մասին»։
«Եթե գործ ունենք երկրորդ դեպքի հետ, ապա ուժի մեջ է մտնում ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածը, որի համաձայն պետությունները ռազմական հարձակման դեպքում ինքնապաշտպանության անառարկելի իրավունք ունեն»,-հայտարարել է Շոյգուն։