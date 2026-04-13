Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մեծ Բրիտանիան չի մասնակցի Հորմուզի նեղուցի շրջափակմանը. Սթարմեր

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիան չի ներքաշվի Իրանի պատերազմի մեջ և չի մասնակցի Հորմուզի նեղուցի շրջափակմանը։

«Մենք չենք աջակցում շրջափակմանը», - ասել է նա՝ հավելելով, որ նեղուցի վերաբացումը կենսական նշանակություն ունի։

«Իմ կարծիքով՝ կենսական է, որ մենք բացենք նեղուցը և այն լիովին բաց լինի, և հենց դրա վրա ենք մենք կենտրոնացրել մեր բոլոր ջանքերը վերջին օրերին, և կշարունակենք դա անել», - ասել է Սթարմերը։

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ը այսօրվանից կարգելափակի մուտքն ու ելքը Իրանի նավահանգիստներ մտնող և դուրս եկող նավերի համար:


XS
SM
MD
LG