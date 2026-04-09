Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ՌԴ Գերագույն դատարանը «Մեմորիալ»-ը ճանաչել է ծայրահեղական շարժում

ՌԴ Գերագույն դատարանը ծայրահեղական շարժում է ճանաչել «Մեմորիալ» Ռուսաստանի իրավապաշտպան կազմակերպությանը։ Լուրը հաղորդում է TASS պետական լրատվական գործակալությունը։

Այս որոշումը իրավական հիմք է ստեղծում իշխանությունների համար, որպեսզի կարողանան մեղադրանք առաջադրել ցանկացած անձի դեմ, ով աջակցում է Նոբելյան մրցանակակիր կազմակերպության աշխատանքին կամ տարածում է նրա հրապարակած նյութերը։

«Գործը Մեմորիալի դեմ կրկին փորձ է բոլոր քննադատներին լռեցնելու և քաղաքացիական հասարակությանը զրկելու խոսելու հնարավորությունից», - նախքան դատավճիռը հաղորդագրություն էր տարածել իրավապաշտպան կազմակերպությունը։



XS
SM
MD
LG