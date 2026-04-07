Իրանում հարվածների հետևանքով փլուզվել են կամուրջներ, փակվել կարևոր մայրուղի

Իրանի պաշտոնյաները հաղորդել են, որ ԱՄՆ-իսրայելական օդային հարձակումների ալիքի ժամանակ վնասվել են առնվազն երկու կամուրջ, երկաթուղային ենթակառուցվածքներ և կարևոր մայրուղի:
Պետական լրատվամիջոցները նշում են, որ փլուզվել են Ղոմ սուրբ քաղաքի մոտ գտնվող կամուրջը և Քաշանի մեկ այլ կամուրջ, որի հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, երեքը՝ վիրավորվել։
Իրանի հյուսիսում գտնվող կարևորագույն մայրուղին, որը Թավրիզը Զանջանով կապում է Թեհրանի հետ, նույնպես փակվել է՝ Թավրիզից մոտ 90 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղի ունեցած վթարի հետևանքով:
«Միզան» լրատվական գործակալությունը հայտնել է նաև Քարաջի մոտակայքում երկաթգծին հարվածելու մասին։ ISNA լրատվական գործակալության համաձայն՝ Քարաջի և Ֆարդիսի շրջաններում օդային հարձակումները վնասել են էլեկտրահաղորդման գծերը և ենթակայանները:
Իրանից վնասների մասին հաղորդագրություններին զուգահեռ, Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ ավարտել է լայնածավալ հարձակումների ալիքը՝ թիրախավորելով ենթակառուցվածքները, առանց մանրամասնելու, թե որոնք էին դրանք:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախազգուշացրել էր, որ կհարձակվի Իրանի ենթակառուցվածքների վրա, եթե Թեհրանը չհամաձայնի պատերազմի ավարտի շուրջ ներկայացրած առաջարկների հետ։