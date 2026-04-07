Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանում հարվածների հետևանքով փլուզվել են կամուրջներ, փակվել կարևոր մայրուղի

Իրանի պաշտոնյաները հաղորդել են, որ ԱՄՆ-իսրայելական օդային հարձակումների ալիքի ժամանակ վնասվել են առնվազն երկու կամուրջ, երկաթուղային ենթակառուցվածքներ և կարևոր մայրուղի:

Պետական լրատվամիջոցները նշում են, որ փլուզվել են Ղոմ սուրբ քաղաքի մոտ գտնվող կամուրջը և Քաշանի մեկ այլ կամուրջ, որի հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, երեքը՝ վիրավորվել։

Իրանի հյուսիսում գտնվող կարևորագույն մայրուղին, որը Թավրիզը Զանջանով կապում է Թեհրանի հետ, նույնպես փակվել է՝ Թավրիզից մոտ 90 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղի ունեցած վթարի հետևանքով:

«Միզան» լրատվական գործակալությունը հայտնել է նաև Քարաջի մոտակայքում երկաթգծին հարվածելու մասին։ ISNA լրատվական գործակալության համաձայն՝ Քարաջի և Ֆարդիսի շրջաններում օդային հարձակումները վնասել են էլեկտրահաղորդման գծերը և ենթակայանները:

Իրանից վնասների մասին հաղորդագրություններին զուգահեռ, Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ ավարտել է լայնածավալ հարձակումների ալիքը՝ թիրախավորելով ենթակառուցվածքները, առանց մանրամասնելու, թե որոնք էին դրանք:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախազգուշացրել էր, որ կհարձակվի Իրանի ենթակառուցվածքների վրա, եթե Թեհրանը չհամաձայնի պատերազմի ավարտի շուրջ ներկայացրած առաջարկների հետ։




XS
SM
MD
LG