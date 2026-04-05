Հեռախոսազրույց են ունեցել Չինաստանի և Ռուսաստանի ԱԳ նախարարները

Հեռախոսազրույց են ունեցել Չինաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Վան Ին և Սերգեյ Լավրովը:
Reuters-ի փոխանցմամբ՝ Վան Ին հայտարարել է, որ Չինաստանը պատրաստ է շարունակել համագործակցել Ռուսաստանի հետ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում և ջանքեր գործադրել Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը հանդարտեցնելու համարծ
Նա նշել է, որ Հորմուզի նեղուցում նավարկության հետ կապված խնդիրները լուծելու հիմնարար ճանապարհը հնարավորինս շուտ հրադադարի հասնելն է՝ հավելելով, որ Չինաստանը միշտ կողմ է եղել թեժ կետերի քաղաքական կարգավորմանը՝ երկխոսության և բանակցությունների միջոցով։
«Որպես ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ՝ Չինաստանը և Ռուսաստանը պետք է որդեգրեն օբյեկտիվ և հավասարակշռված մոտեցում և ձգտեն միջազգային հանրության կողմից ավելի մեծ հասկացողություն և աջակցություն ստանալ», - ասել է Վանը Ին Լավրովին։