Ռուբիոն ժամանել է Ֆրանսիա, կմասնակցի G7 հանդիպմանը

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ժամանել է Ֆրանսիա: Նա կմասնակցի G7-ի արտաքին գործերի նախարարների պաշտոնական նիստերին:
Հանդիպմանը մասնակցում են Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Կանադայի, Եվրոպական Միության և Ճապոնիայի բարձրաստիճան դիվանագետները, ինչպես նաև հյուր երկրներ, այդ թվում՝ Ուկրաինան։
Փարիզ մեկնելուց առաջ Ռուբիոն նշել է, որ դաշնակիցների համար հիմնական ուղերձը կլինի Հորմուզի նեղուցի՝ Իրանի կողմից փակված կարևորագույն համաշխարհային տարանցիկ երթուղու վերաբացման հրատապությունը։
«Նրանց շահերից է բխում օգնելը», - լրագրողներին ասել է Ռուբիոն։