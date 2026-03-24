Նեթանյահուն հայտարարում է, որ խոսել է Թրամփի հետ Իրանի դեմ պատերազմի մասին

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ խոսել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Իրանի դեմ պատերազմի մասին։
Նեթանյահուն ասել է, որ Թրամփը կարծում է՝ Իսրայելի և Ամերիկայի ռազմական հաջողությունները Իրանում կարող են հանգեցնել համաձայնագրի, որը կիրականացնի պատերազմի նպատակները՝ միաժամանակ պաշտպանելով Իսրայելի կենսական շահերը։
Տեսաուղերձում նա ընդգծել է, որ Իսրայելը կպաշտպանի իր շահերը ցանկացած հանգամանքներում՝ շարունակելով հարձակվել Իրանի, ինչպես նաև «Հեզբոլա»-ի և Լիբանանում Իրանի կողմից աջակցվող այլ ուժերի վրա։
Նեթանյահուն ևս մեկ անգամ պնդել է, որ շարունակվող հարձակումները կոչնչացնեն Իրանի «հրթիռային և միջուկային ծրագրերը» և նաև «ծանր վնաս կպատճառեն «Հեզբոլա»-ին», որը ԱՄՆ-ն և Իսրայելը ճանաչել են որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։