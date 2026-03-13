Անվտանգություն որոնելով. հայ-իրանական սահմանը հատող իրանցիները՝ կադրում և կադրից դուրս

Հայ-իրանական սահմանը հատած քաղաքացիները «Ազատության» հետ զրույցում պատմում են՝ իրավիճակը Իրանում բավականին լուրջ է, բոլորը վախեցած են և անվտանգություն են փնտրում:

Իրանցիների մեծ մասը չի ցանկանում խոսել տեսախցիկների առջև, պատճառաբանում են, որ եթե խոսեն, ապա գուցե հետագայում վերադառնալիս խնդիրներ ունենան: Որոշ մասն էլ խնդրում է, որ դեմքը փակվի, չհրապարակվեն անունները:

Նրանք ստեղծված իրավիճակից ելքը տեսնում են իշխանության փոփոխությամբ կամ գոնե առնվազն ռեժիմի հռետորաբանության մեղմացմամբ:

Կան նաև այլ տեսակետ ունեցողներ, որոնք Միացյալ Նահանգների կողմն են սլաքները ուղղում, պնդելով, որ այս ամենից կարելի էր խուսափել:

Անցակետում այսօր շարժն այդքան էլ մեծ չէր:

Մանրամասները՝ տեսանյություն

