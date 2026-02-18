Մատչելիության հղումներ

Կիևը պատժամիջոցներ է սահմանել Լուկաշենկոյի դեմ

Կիևը անհատական պատժամիջոցներ է սահմանել Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի նկատմամբ։

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հրամանագիրն այս մասին հրապարակվել է այսօր։ Դրա համաձայն՝ պատժամիջոցները սահմանվել են «Ուկրաինա ներխուժման ընթացքում Բելառուսի կողմից Մոսկվային ցուցաբերվող աջակցության պատճառով»։

Զելենսկու պնդմամբ՝ Լուկաշենկոյի դեմ պատժամիջոցների սահմանման պատճառներից մեկը ռուսական «Օրեշնիկ» հրթիռային համակարգերի տեղակայումն է Բելառուսի տարածքում։ Բացի այդ, ըստ Ուկրաինայի նախագահի, բելառուսական ձեռնարկությունները մասնակցել են «Օրեշնիկ» հրթիռների արտադրությանը։

