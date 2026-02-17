ԱԹՍ-ների հարձակում Կրասնոդարում․ հրդեհ է բռնկվել Իլսկի նավթավերամշակման գործարանում

Մատչելիության հղումներ

Կրասնոդարի երկրամասի Իլսկի նավթավերամշակման գործարանը հրդեհվել է անցած գիշեր անօդաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո, հայտնել է տարածաշրջանային արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կենտրոնը։

Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կենտրոնի տվյալներով՝ տուժածներ չկան։

Անօդաչու թռչող սարքի բեկորները վնասել են Կրիմսկի շրջանի Կրասնի գյուղում գտնվող լոկոմոտիվային դեպոյի շենքը։ ԱԹՍ-ի բեկորներ են հայտնաբերվել նաև Կրասնիի երկաթուղային գծերի վրա, Վարենիկովսկայա գյուղի մասնավոր տան բակում, Կրասնոդարի ֆուտբոլային ակումբի ակադեմիայի մարզադաշտի մոտ և Սոչիի մի քանի շրջաններում։

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ փետրվարի լույս 17-ի գիշերը խոցվել է ուկրաինական 151 անօդաչու թռչող սարք։



