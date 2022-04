Կիևի մի քանի թաղամասեր գիշերը գնդակոծվել են. Կլիչկո Գիշերը ռուս զինվորականները գնդակոծել են Կիևի մի քանի թաղամասեր, հայտնել է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։ Զոհերի կամ վիրավորների մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Կլիչկոյի խոսքով՝ տեղում աշխատում են շտապօգնության բժիշկներն ու փրկարարները։ Ավելի վաղ տեղացիները հայտնել էին Ուկրաինայի մայրաքաղաքի թաղամասերից մեկում պայթյունի մասին, սոցցանցերում հայտնվել էր լուսանկար, որում ծուխ է երևում։ Հաղորդվում է նաև Լվովում պայթյունների մասին, սակայն այս տեղեկությունները դեռ չեն հաստատվել։ Read more











Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 18-ով, բուժվածներինը՝ 14-ով Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 18-ով՝ հասնելով 422 հազար 747-ի, հիվանդությունից մահվան դեպք չի գրանցվել, հաղորդում է Առողջապահության նախարարությունը: Գերատեսչության հրապարակած տվյալների համաձայն՝ հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 14-ով և հասել 410 հազար 434-ի: Իրականացվել է 2 հազար 631 թեստավորում, ընդհանուր թիվը հասավ 3 միլիոն 13 հազար 643-ի: Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը 8 հազար 621 է: Այսպիսով, COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 2 հազար 11 մարդ։











Վլադիմիր Զելենսկի. «Ուկրաինան կորցրել է 2.5-3 հազար զինծառայող» Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին CNN ամերիկյան հեռուստակայանին տված հարցազրույցում ասել է, որ փետրվարի 24-ին սկսված պատերազմի ընթացքում Ուկրաինան կորցրել է 2.5-ից 3 հազար զինծառայող, վիրավորների թիվը մոտ 10 հազար է: «Առայժմ դժվար է ասել, թե վիրավորներից քանիսը ողջ կմնա»,- ասել է Վլադիմիր Զելենսկին հարցազրույցում, որից մեկ հատված CNN-ը հեռարձակել է ապրիլի 15-ին: Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին անգամ մարտի 25-ին է զեկուցել կորուստների մասին, հաղորդելով, որ Ուկրաինայում «հատուկ օպերացիայի» ընթացքում զոհվել է 1351 և վիրավորվել է 3825 զինծառայող: Մոսկվան պնդում է, որ ուկրաինական կողմի կորուստներն «անհամեմատ ավելի շատ են»: Ուկրաինան, իր հերթին, պնդում է, որ ռուսները մոտ 19900 զինծառայողներ են կորցրել: Անկախ վերլուծաբանների փոխանցմամբ, ընթացող պատերազմի պայմաններում կորուստների մասին երկու կողմերի հայտնած տվյալները չեն կարող ստուգվել և արժանահավատ համարվել:











ՄԱԿ. Ուկրաինայից փախուստի է դիմել ավելի քան 5 միլիոն մարդ ՄԱԿ-ի փորձագետների փոխանցմամբ, ուկրաինացի փախստականների թիվը գերազանցել է 5 միլիոնը: Դա Եվրոպայում ամենազանգվածային միգրացիոն ճգնաժամն է Երկրորդ աշխարհամարտից հետո: Փախստականների մեծամասնությունը՝ մոտ 3 միլիոն մարդ, ապաստանել է Լեհաստանում: Ավելի քան 7 միլիոն մարդ ունի ներքին տեղահանվածների կարգավիճակ: Սեփական տներից և բնակարաններից դուրս է հանվել ուկրաինացի երեխաների երկու երրորդը: Այդ թվում են թե՛ երկրից հեռացած երեխաները և թե՛ ներքին տեղահանվածները: Փետրվարի 24-ին սկսված պատերազմի ընթացքում Ռուսաստան են տեղափոխվել ավելի քան 400 հազար ուկրաինացիներ: ՄԱԿ-ը հաղորդում է նաև, որ այս ընթացքում 870 հազար փախստականներ արդեն վերադարձել են Ուկրաինա:











«Մոսկվա» հածանավը խորտակվել է ուկրաինական հրթիռների հարվածից Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի դրոշակակիր «Մոսկվա» հածանավը խորտակվել է ուկրաինացիների արձակած երկու հրթիռների հարվածից: Այդ մասին է հայտնել մի բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյա, ով խնդրել է չհրապարակել իր անունը: Նրա փոխանցմամբ, հավանաբար, նավը խոցել են «Նեպտուն» տեսակի հրթիռներ: Պաշտոնյայի համոզմամբ, «Մոսկվայի» հրթիռակոծության և հետագա խորտակման հետևանքով, ամենայն հավանականությամբ, ռուսական կողմը կորուստներ է կրել, սակայն որևէ թիվ դեռևս հայտնի չէ: Հածանավի հրթիռակոծման, հդրեհման և պայթյունի մասին հաղորդվել է ապրիլի 13-ի երեկոյան: Հաջորդ օրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է այդ փաստը, նշելով, որ նավը ջրի երեսին է և քարշակով կփոխադրվի նավահանգիստ: Մի քանի ժամ անց նախարարությունը հաղորդել է, որ պայթյունից և հրդեհից վնասված «Մոսկվան» փոթորկի պայմաններում խորտակվել է: Պաշտպանության նախարարությունը նշել է, որ նավի անձնակազմը տարհանվել է: Ենթադրաբար, նավաստիներին հասցրել են Սևաստոպոլ, սակայն դա ապացուցող լուսանկարներ և տեսագրություններ դեռ չեն հրապարակվել: Ռուսների կողմից բռնազավթված Սևաստոպոլում ապրիլի 15-ին տեղի է ունեցել նավի հետ հրաժեշտի ոչ պաշտոնական արարողություն:











Միացյալ Նահանգները մտադիր չէ դադարեցնել ռազմական օգնության տրամադրումն Ուկրաինային Միացյալ Նահանգները կշարունակի ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային: Այդ մասին պետական դեպարտամենտի մամլո խոսնակ Նեդ Փրայսն ասել է CNN հեռուստակայանին: Խոսնակն այդ մեկնաբանությամբ արձագանքել է մամուլում հայտնված հրապարակումներին, որոնց համաձայն ռուսներն ամերիկացիներից պաշտոնապես պահանջել են դադարեցնել ռազմական օգնությունն Ուկրաինային: «Ռուսաստանն ինչ-որ բան ասել է փակ ձևաչափով, ինչ-որ բան՝ բաց ձևաչափով, բայց ոչինչ չի կարող մեզ ստիպել հրաժարվել մեր ընտրած ռազմավարությունից»,- ասել է Փրայսը: Նա ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները միլիարդավոր դոլարների աջակցություն են տրամադրում Ուկրաինայի անվտանգությունն ամրապնդելու համար: «Եթե ռուսները նկատի ունեն, որ մենք ուկրաինացիներին տալիս ենք այն, ինչ նրանք ուզում են, և որ ուկրաինացիները շատ արդյունավետ են դա օգտագործում, ապա այո, դա այդպես է»,- նշել է պետական դեպարտամենտի խոսնակը:











Ըստ ուկրաինական կողմի, ռուս զինծառայողները կրակել են խաղաղ բնակիչներին տեղափոխող ավտոբուսների վրա Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն, յոթ մարդ է զոհվել, ավելի քան երկու տասնյակը վիրավորվել խաղաղ բնակիչներին տեղափոխող ավտոբուսների վրա ռուսական հարձակման հետևանքով: «Ապրիլի 14-ին ռուս զինծառայողները կրակել են Իզյումի շրջանի Բորովա գյուղից տարհանված խաղաղ բնակիչներին տեղափոխող ավտոբուսների վրա: Նախնական տվյալներով զոհվել է յոթ մարդ, ևս 27 մարդ վիրավորվել է», - ասվում է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության հայտարարության մեջ։ ՄԱԿ-ի տվյալներով՝ պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինան լքել է ավելի քան հինգ միլիոն մարդ, ուկրաինացի փախստականների 90 տոկոսը կանայք և երեխաներ են։











Վրաստանի իշխող ուժը պնդում է, որ Սաակաշվիլիի կուսակիցները սադրանք էին ծրագրում Ուկրաինայում․ հարուցվել է քրգործ











Անդրեյ Ռուդենկոն հանդիպել է Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանի հետ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն այսօր ընդունել է ՌԴ-ում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլօղլիին։ «Քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հարցեր՝ առաջին հերթին Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև դաշնակցային փոխգործակցության մասին այս տարվա փետրվարի 22-ի հռչակագրի դրույթների կատարման համատեքստում», - ասվում է ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Աղբյուրի համաձայն՝ զրուցակիցները անդրադարձել են նաև «տարածաշրջանային խնդիրների մի շարք ասպեկտների, որոնք վերաբերում են եռակողմ պայմանավորվածությունների գործնական իրականացմանը»։ Read more











Իրանը հայտարարում է Պարսից ծոցում օտարերկրյա նավ առգրավելու մասին Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ Պարսից ծոցի ջրերում առգրավել են օտարերկրյա նավ, որը բեռնված է եղել, ինչպես պնդում են, մաքսանենգ դիզելային վառելիքով, փոխանցում է կառավարական IRNA գործակալությունը: Նավի անձնակազմի յոթ անդամները կալանավորվել են, հայտնում է IRNA-ն՝ վկայակոչելով պաշտոնական աղբյուրները։ Հստակ չէ, թե երբ է առգրավվել նավը, որ երկրին է այն պատկանում, պարզ չէ նաև անձնակազմի ազգութային պատկանելությունը։ Պետական սուբսիդիաների և ազգային արժույթի անկման պատճառով Իրանի վառելիքի գինը համարվում է աշխարհի ամենաէժաններից։ Անցյալ շաբաթ պաշտոնական Թեհրանը հայտարարեց ավելի քան 220 հազար լիտր մաքսանենգ վառելիք տեղափոխող օտարերկրյա նավի առգրավման և անձնակազմի 11 անդամների ձերբակալության մասին, այդ միջադեպի առնչությամբ ևս Իրանի իշխանությունները մանրամասներ չեն հայտնել։ Read more











ՄԱԿ-ի տվյալներով՝ պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինան լքել է ավելի քան հինգ միլիոն մարդ Փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր Ուկրաինան լքել է ավելի քան հինգ միլիոն մարդ, այս մասին հայտնում է ՄԱԿ-ը։ Սա համարվում է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր Եվրոպայի ամենաարագ աճող փախստականների ճգնաժամը։ Կառույցի տվյալներով՝ ավելի քան 2,7 միլիոն ուկրաինացի փախստական՝ 10-ից վեցը, ապաստանել են հարևան Լեհաստանում, 725 հազարը՝ Ռումինիայում։ Ուկրաինացի փախստականների 90 տոկոսը կանայք և երեխաներ են։ Մինչև պատերազմը Ուկրաինայում (առանց Ղրիմի և արևելյան շրջանների ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների բնակչության) բնակվում էր 37 միլիոն մարդ: Read more











Պաղեստինցիների և իսրայելցի ուժայինների միջև հերթական բախումները Տաճարի լեռան վրա Երուսաղեմում հրեաների և մահմեդականների սրբատեղի Տաճարի լեռան վրա նախօրեին բախումներ են տեղի ունեցել պաղեստինցիների և իսրայելցի ուժայինների միջև, ինչի հետևանքով ավելի քան 150 պաղեստինցի վնասվածքներ է ստացել։ Իսրայելի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն՝ ծայրահեղականների խումբը իսրայելցի ոստիկանների վրա քարեր և պայթյուցիկ սարքեր է նետել, ինչին ի պատասխան իսրայելական անվտանգության ուժերն արցունքաբեր գազ և ռետինե փամփուշտներ են կիրառել։ Պաղեստինցիների և իսրայելական անվտանգության ուժերի միջև լարվածությունը կտրուկ աճել է Իսրայելում վերջերս տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումներից հետո, որոնց զոհ է դարձել 14 մարդ: Հորդանան գետի Արևմտյան ափին իսրայելական բանակի կողմից նախօրեին իրականացված գործողության հետևանքով երեք պաղեստինցի է զոհվել։ Ընդհանուր առմամբ, վերջին երեք շաբաթվա ընթացքում բռնությունների աճի հետևանքով տարածաշրջանում 21 պաղեստինցի է մահացել։ Լարվածության սրման հերթական ալիքը համընկել է մահմեդականների՝ Ռամադան ծոմի ամսվա հետ։ 2021 թվականին Ալ-Աքսա մզկիթի տարածքում բախումները կատաղի մարտերի էին վերաճել՝ պաղեստինյան «Համաս» շարժման զինյալների և Իսրայելի անվտանգության ուժերի միջև: Read more











Բլինքեն․ Չինաստանն ի վերջո պետք է ընտրություն կատարի ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը համոզմունք է հայտնել, որ Չինաստանն ի վերջո պետք է ընտրություն կատարի Ուկրաինայի շուրջ ներկայիս հակամարտությունում, քանի որ դա «ազդում է աշխարհում նրա հեղինակության վրա»։ Ելույթ ունենալով Միչիգանի համալսարանի կազմակերպած տեսակոնֆերանսի ժամանակ, Բլինքենը հիշեցրել է, որ Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից առաջ Մոսկվան և Պեկինը համատեղ հայտարարություն էին տարածել՝ ընդգծելով, որ իրենց միջև բարեկամությունը «սահմաններ չունի»։ «Կարծում եմ՝ սա մի տեսակ փորձարկում է, թե որոնք են այժմ այդ սահմանները, քանի որ Չինաստանը դժվարին իրավիճակում է գտնվում», - ասել է ԱՄՆ դիվանագիտության ղեկավարը։ Հիշեցնելով՝ Չինաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ իր քաղաքականությունը հիմնված է ՄԱԿ-ի Կանոնադրության և դրա հիմքում ընկած սկզբունքների վրա, Բլինքենն ընդգծել է՝ «այժմ այդ սկզբունքներին ձեռնոց է նետված» Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա զինված ներխուժման պատճառով։ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ Չինաստանի առևտուրը թե՛ Ռուսաստանի, թե՛ Ուկրաինայի հետ աճել է Read more











Մակրոնը հեռախոսազրույց է ունեցել Զելենսկու հետ Էմանյուել Մակրոնը թվիթերյան իր էջում գրել է, որ զանգահարել է Վլադիմիր Զելենսկուն՝ իր աջակցությունը հայտնելու Ուկրաինային։ «Ապրիլի 14-ին լրացավ ուկրաինական սարսափի 50-րդ օրը։ 50 օր պատերազմ է մեր Եվրոպայի սրտում։ Նախագահ Զելենսկու հետ իմ զրույցի ժամանակ ես ևս մեկ անգամ հայտնեցի մեր վճռականությունը՝ կանգնելու նրա կողքին և վերջ դնելու հակամարտությանը», - գրել է Ֆրանսիայի նախագահը: «Ուկրաինայում սարսափելի հանցագործություններ են կատարվել: Դեպքի վայրում գտնվող մեր փորձագետներն օգնում են ուկրաինացի և միջազգային դատական մարմինների պաշտոնյաներին ապացույցներ հավաքել ու բացահայտել մեղավորներին: Ռուսաստանի իշխանությունները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն: Առանց արդարության խաղաղություն չկա», - հավելել է Մակրոնը: Նա ընդգծել է, որ պատերազմի անցած 50 օրերի ընթացքում Ֆրանսիան ուկրաինական բանակին տրամադրել է ավելի քան 100 միլիոն եվրո արժողությամբ զինտեխնիկա և կշարունակի ռազմական աջակցությունը։ Բացի այդ, Ֆրանսիան Ուկրաինային ուղարկում է 24 հրշեջ և 50 շտապ բուժօգնության մեքենա։ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ Մակրոնը նոր հեռախոսազրույցներ է ծրագրում Պուտինի և Զելենսկու հետ Read more