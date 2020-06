Նիկոլ Փաշինյանը հպարտ է իր քաղաքական թիմով

<p>«Ազգային ժողովը<a href="https://www.azatutyun.am/a/30684872.html" target="_blank"> ընդունեց</a> Սահմանադրության փոփոխությունները, որով Սահմանադրական դատարանի գործող նախագահը պաշտոնանկ է արվում, իսկ ՍԴ երեք անդամներ ուղարկվում են թոշակի», - երեկ ուշ երեկոյան Ֆեյսբուքում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:</p> <p>«Ընդունվեց նաև «ԱԺ կանոնակարգ» օրենքի փոփոխությունը, որը ուժի մեջ կմտնի Հանրապետության նախագահի կողմից ստորագրվելուց հետո, որից հետո ԱԺ նախագահը կհրապարակի Սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, և այդ պահից ՍԴ նախագահը պաշտոնանկ կհամարվի, իսկ ՍԴ երեք դատավորների լիազորությունները կդադարեն», - ընդգծում է պետության ղեկավարը:</p> <p>«Հպարտ եմ մեր քաղաքական թիմով՝ «Իմ քայլը» խմբակցությամբ», - հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը:</p> <p> </p> <div class="tag_image pseudo-title tag_snippet" contenteditable="false" mode="infographics|plain|25180881|||facebook-embed-post" querystring="?parameterid=423317" title="Facebook Post"><img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /></div> <p> </p> <p>«Իմ քայլ»-ի մի խումբ պատգամավորների ներկայացրած սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը խորհրդարանը երկուշաբթի օրն ընդունեց 89 կողմ ձայներով, առանց դեմի և ձեռնպահի:</p> <p>Սահմանադրության 213-րդ հոդվածի փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելու պահից Հրայր Թովմասյանը կդադարի պաշտոնավարել որպես բարձր դատարանի նախագահ, բայց կմնա ՍԴ անդամ։ 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած ՍԴ երեք անդամները՝ Հրանտ Նազարյանը, Ֆելիքս Թոխյանը և Ալվինա Գյուլումյանը կուղարկվեն թոշակի։</p> <p> </p> <p> </p>