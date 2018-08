Ամերիկյան հարյուրավոր թերթեր քննադատել են Դոնալդ Թրամփին՝ մամուլի դեմ իրականացրած արշավի համար

Ամերիկյան ավելի քան 350 օրաթերթեր այսօր իրենց խմբագրականները նվիրել են խոսքի ազատության պաշտպանությանը՝ քննադատելով «ֆեյք (կեղծ) լուրերի դեմ» նախագահ Թրամփի արշավն ու պնդումները, թե լրագրողները «Ամերիկայի ժողովրդի թշնամին են»:

Ակցիան նախաձեռնել է Boston Globe-ը, որի խմբագրականն այսօր պնդում է՝ նախագահը Թրամփը շարունակական գրոհ է իրականացնում ազատ մամուլի դեմ: Լրատվամիջոցն այնուհետև հավելում է․ «Ամերիկայի հզորությունը կախված է խոսքի ազատությունից»: Մամուլի այս արշավին միացել են The New York Times-ը, The Philadelphia Inquirer-ը և մի շարք այլ պարբերականներ այն նահանգներում, որտեղ Թրամփը 2016-ի ընտրություններում հաղթանակ է արձանագրել:

Սպիտակ տան ղեկավարը պաշտոնը ստանձնելուց հետո կոշտ կերպով քննադատում է լրատվամիջոցներին, որոնք, նրա բնորոշմամբ, կեղծ տեղեկատվություն են տարածում՝ հղում անելով անանուն աղբյուրներին: Չիկագոյում լույս տեսնող «Sun-Times»-ի խմբագրականն այսօր պնդել է․ «Ամերիկացիների մեծ մասը գիտի, որ Թրամփն անհեթեթություն է ասում»: Սենթ-Լուիսում լույս տեսնող «Post-Dispatch»-ն էլ լրագրողներին կոչել է «ամենաիսկական հայրենասերներ»: