44-օրյա պատերազմից հետո անհայտ է 191 հայի ճակատագիր․ նրանց թվում՝ բարձրաստիճան հոգևորական կա

Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո Մկրտիչ Աբեղա Կարապետյանը՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի բարձրաստիճան հոգևորականը, անհետ կորել է։ Նա որպես կամավոր ոչ միայն 44-օրյա, այլև ապրիլյան քառօրյա պատերազմին էր մասնակցել:
Այսօր նրա փնտրտուքով եղբայրներն են զբաղվում. նրանց հասած տեղեկություններով՝ Մկրտիչ Աբեղա Կարապետյանը միայնակ, Ղարաբաղի Տող գյուղից 7 կմ հեռավորության վրա ադրբեջանական հրետակոծության տակ է հայտնվել, բայց թե ինչ է եղել հետո, անհայտ է։
Այսօր անհետ կորածների հիշատակման միջազգային օրն է։ Ղարաբաղում տասնամյակներ շարունակված պատերազմներից հետո, ըստ Կարմիր խաչի, 5000 անհետ կորած կա, շուրջ 1000-ը՝ հայկական կողմից:
Մանրամասները՝ տեսանյութում