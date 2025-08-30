Մատչելիության հղումներ

Ղարաբաղյան խնդիր

44-օրյա պատերազմից հետո անհայտ է 191 հայի ճակատագիր․ նրանց թվում՝ բարձրաստիճան հոգևորական կա

Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո Մկրտիչ Աբեղա Կարապետյանը՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի բարձրաստիճան հոգևորականը, անհետ կորել է։ Նա որպես կամավոր ոչ միայն 44-օրյա, այլև ապրիլյան քառօրյա պատերազմին էր մասնակցել:

Այսօր նրա փնտրտուքով եղբայրներն են զբաղվում. նրանց հասած տեղեկություններով՝ Մկրտիչ Աբեղա Կարապետյանը միայնակ, Ղարաբաղի Տող գյուղից 7 կմ հեռավորության վրա ադրբեջանական հրետակոծության տակ է հայտնվել, բայց թե ինչ է եղել հետո, անհայտ է։

Այսօր անհետ կորածների հիշատակման միջազգային օրն է։ Ղարաբաղում տասնամյակներ շարունակված պատերազմներից հետո, ըստ Կարմիր խաչի, 5000 անհետ կորած կա, շուրջ 1000-ը՝ հայկական կողմից:

Մանրամասները՝ տեսանյութում


