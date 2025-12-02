Ուկրաինայի հատուկ ծառայություններն այսօր հայտարարել են Ռուսաստանի օգտին աշխատող Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Ռոս Դեյվիդ Քաթմորի ձերբակալության մասին։
Անվտանգության ծառայությունը պնդում է, որ 2024-ին Ուկրաինա որպես զինվորական հրահանգիչ ժամանած Քաթմորը հավաքագրվել է ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից՝ «հետախուզական աշխատանք և սաբոտաժի գործողություններ իրականացնելու նպատակով»։
Ըստ ուկրաինացի հակահետախույզների, բրիտանացի պաշտոնաթող զինվորականն օժանդակել է մի շարք աղմկալի սպանությունների հեղինակներին՝ նրանց զենք և զինամթերք մատակարարելով։
Ուկրաինական աղբյուրները ենթադրում են, որ Քաթմորը կարող է ներգրավված լինել ազգայնական գործիչ Իրինա Ֆարիոնի և խորհրդարանի նախկին խոսնակ Անդրեյ Պարուբիի սպանությունների կազմակերպման մեջ։
