Ուկրաինայի ԱԾ-ն հայտնում է Մոսկվայի օգտին աշխատող բրիտանացու ձերբակալելու մասին

Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության շենքը Կիևում, արխիվ
Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության շենքը Կիևում, արխիվ

Ուկրաինայի հատուկ ծառայություններն այսօր հայտարարել են Ռուսաստանի օգտին աշխատող Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Ռոս Դեյվիդ Քաթմորի ձերբակալության մասին։

Անվտանգության ծառայությունը պնդում է, որ 2024-ին Ուկրաինա որպես զինվորական հրահանգիչ ժամանած Քաթմորը հավաքագրվել է ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից՝ «հետախուզական աշխատանք և սաբոտաժի գործողություններ իրականացնելու նպատակով»։

Ըստ ուկրաինացի հակահետախույզների, բրիտանացի պաշտոնաթող զինվորականն օժանդակել է մի շարք աղմկալի սպանությունների հեղինակներին՝ նրանց զենք և զինամթերք մատակարարելով։

Ուկրաինական աղբյուրները ենթադրում են, որ Քաթմորը կարող է ներգրավված լինել ազգայնական գործիչ Իրինա Ֆարիոնի և խորհրդարանի նախկին խոսնակ Անդրեյ Պարուբիի սպանությունների կազմակերպման մեջ։


