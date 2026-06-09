Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լիբանանն ապագա չունի, եթե կապված մնան Իրանի հետ. Իսրայելի դեսպան

Իսրայելի կողմից հասցված հարվածից հետո Լիբանանի հարավային Տիր քաղաքի հիվանդանոցի մոտակայքը 2026թ. հունիսի 1-ին
Իսրայելի կողմից հասցված հարվածից հետո Լիբանանի հարավային Տիր քաղաքի հիվանդանոցի մոտակայքը 2026թ. հունիսի 1-ին

Լիբանանն ապագա չի ունենա, եթե շարունակի կապված լինել Իրանի հետ, Fox News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ-ում Իսրայելի դեսպանը։

Յեխիել Լեյթերը միաժամանակ պնդել է, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանակցությունները «ոչ մի կապ չունեն Լիբանանի հետ»։

«Այստեղ գլխավոր խնդիրն այն է, որ Իրանը փորձում է Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունները կապել Լիբանանի հետ, և դրանք որևէ կապ չունեն Լիբանանի հետ», - ասել է նա։

«Երբ մենք հարվածում ենք «Հեզբոլա»-ին, դա որևէ կապ չունի Իրանի հետ։ Նրանք պետք է հեռու մնան դրանից», - հավելել է դեսպանը։

Իրանը պնդում է, որ Լիբանանն իր «դիմադրության առանցքի» մաս է, հետևաբար խաղաղության ցանկացած գործարք պետք է վերաբերի նաև Լիբանանին, ինչին դեմ է Իսրայելը։


XS
SM
MD
LG