Լիբանանի դատարանը թույլատրել է բանտից ազատ արձակել Մուամար Քադաֆիի որդուն

Լիբանանյան դատարանը այսօր հրապարակած որոշմամբ թույլատրել է բանտից ազատ արձակել Լիբիայի երկարամյա ղեկավար Մուամար Քադաֆիի որդուն՝ Հաննիբալ Քադաֆիին։ Վերջինս Լիբանանում գրեթե տասը տարի նախնական կալանքի տակ է:
Դատավորը համաձայնել է Քադաֆիին ազատ արձակել «11 միլիոն դոլար գրավի դիմաց և արգելել է նրան ճանապարհորդել», - հայտնում է France-Presse գործակալությունը` վկայակոչելով Լիբանանում իր աղբյուրները։
Լիբանանի իշխանությունները լիբիացի նախկին առաջնորդի որդուն ձերբակալել են 2015 թվականին և մեղադրանք առաջադրել շուրջ չորս տասնամյակ առաջ լիբանանցի շիա հոգևորական Մուսա Սադրի անհետացման մասին տեղեկատվությամ կոծկման համար: