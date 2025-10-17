Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լիբանանի դատարանը թույլատրել է բանտից ազատ արձակել Մուամար Քադաֆիի որդուն

Հաննիբալ Քադաֆի, արխիվ
Հաննիբալ Քադաֆի, արխիվ

Լիբանանյան դատարանը այսօր հրապարակած որոշմամբ թույլատրել է բանտից ազատ արձակել Լիբիայի երկարամյա ղեկավար Մուամար Քադաֆիի որդուն՝ Հաննիբալ Քադաֆիին։ Վերջինս Լիբանանում գրեթե տասը տարի նախնական կալանքի տակ է:

Դատավորը համաձայնել է Քադաֆիին ազատ արձակել «11 միլիոն դոլար գրավի դիմաց և արգելել է նրան ճանապարհորդել», - հայտնում է France-Presse գործակալությունը` վկայակոչելով Լիբանանում իր աղբյուրները։

Լիբանանի իշխանությունները լիբիացի նախկին առաջնորդի որդուն ձերբակալել են 2015 թվականին և մեղադրանք առաջադրել շուրջ չորս տասնամյակ առաջ լիբանանցի շիա հոգևորական Մուսա Սադրի անհետացման մասին տեղեկատվությամ կոծկման համար:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG