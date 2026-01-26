Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ֆիլիպիններում լաստանավի խորտակման հետևանքով 15 մարդ է զոհվել, 28-ը՝ անհետ կորել

Լուսանկարում՝ խորտակված լաստանավի ողջ մնացածներին տեղափոխում են այլ նավ, հունվարի 26,2026թ.
Լուսանկարում՝ խորտակված լաստանավի ողջ մնացածներին տեղափոխում են այլ նավ, հունվարի 26,2026թ.

Ֆիլիպինների հարավում այսօր ավելի քան 350 մարդ տեղափոխող լաստանավ է խորտակվել, որի հետևանքով առնվազն 15 մարդ է զոհվել է, իսկ 28-ը՝ անհետ կորած են համարվում, 316 մարդ փրկվել է:

AFP-ի փոխանցմամբ՝ հաղորդվում է, որ MV Trisha Kerstin 3 նավը աղետի ազդանշան է տվել մոտավորապես ժամը 1:50-ին, Մինդանաո կղզու հարավարևմտյան ծայրամասում գտնվող Զամբոանգա Սիթի նավահանգստից դուրս գալուց ավելի քան չորս ժամ անց։

«Մենք առայժմ չենք կարող ասել խորտակման պատճառը, բայց մեզ հանձնարարվել է վթարի հետաքննություն անցկացնել՝ պատճառը պարզելու համար», - AFP-ին հայտնել է առափնյա պահպանության հրամանատար Ռոմել Դուան:

«Այս պահին մենք կենտրոնացած ենք փրկարարական աշխատանքների վրա», - ասել է Դոան:

Ֆիլիպիններում ամեն տարի տասնյակ մարդիկ են մահանում լաստանավային վթարներից:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG