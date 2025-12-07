Չինաստանն ու Ռուսաստանը երրորդ համատեղ հակահրթիռային վարժանքներն են անցկացնում

Չինաստանը և Ռուսաստանը դեկտեմբերի սկզբին Ռուսաստանի տարածքում համատեղ հակահրթիռային զորավարժությունների երրորդ փուլն են անցկացրել, հայտնել Է Չինաստանի պաշտպանության նախարարությունը:
Նախարարության կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն՝ զորավարժություններն ուղղված չեն եղել որևէ երրորդ կողմի դեմ և չեն իրականացվել միջազգային որևէ ընթացիկ իրավիճակի պատճառով:
Անցած ամիս երկու երկրները հակահրթիռային պաշտպանության և ռազմավարական կայունության շուրջ բանակցություններ են անցկացրել, իսկ օգոստոսին Ճապոնական ծովում՝ հրետանային ու հակասուզանավային վարժանքներ: