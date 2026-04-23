Բնակչությանը էներգետիկ ճգնաժամից պաշտպանելու համար ԵՄ-ն օժանդակության փաթեթ է ընդունել

Եվրոպական հանձնաժողովը նախօրեին օժանդակության փաթեթ է հաստատել՝ նպատակ ունենալով պաշտպանել տնային տնտեսությունները և արդյունաբերական ոլորտը էներգետիկ ճգնաժամից։
Այս կերպ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի գլխավորած մարմինը փորձում է նաև արագացնել անցումը մաքուր և տեղական արտադրության էներգիային։
Հանձնաժողովից հայտարարություն են տարածել, ըստ որի՝ հինգ տարում եվրոպացիներն արդեն երկրորդ անգամ են տուժում ներկրվող հանքային վառելիքից Եվրոպայի կախվածության պատճառով։ Մերձավոր Արևելքում հակամարտության սրումից ի վեր ԵՄ-ն էներգիայի ներմուծման համար ծախսել է լրացուցիչ 24 միլիարդ եվրո՝ առանց որևէ հավելյալ էներգիա ստանալու։
AccelerateEU անունը կրող փաթեթում ներառված են թե՛ կարճաժամկետ, թե՛ կառուցվածքային միջոցներ, որոնք միտված են նվազեցնել կախվածությունը հանքային վառելիքների տատանվող շուկաներից։ ԵՄ գործադիր մարմնից հայտնում են, որ տեղական մաքուր էներգիայի և էլեկտրիֆիկացման շնորհիվ փորձելու են ամրապնդել Եվրոպայի դիմադրողունակությունը։
Ըստ հանձնաժողովի՝ ԵՄ անդամները կսկսեն ավելի սերտորեն համակարգել ստորգետնյա գազապահեստների լիցքավորումը, լիցքավորման կանոնները և բացառիկ դեպքերում նավթամթերքի պաշարների գործածումը։ Հաղորդվում է նաև, որ ԵՄ-ի էներգետիկ արտադրությանը, արտահանումներին, ներկրումներին և պաշարների քանակին հետևող մշտադիտարկման կենտրոն կհիմնվի։
Հանձնաժողովից փոխանցում են, որ սպառողներին և արդյունաբերական ոլորտը գների բարձրացումից պաշտպանելու համար դիտարկում են եկամտային աջակցության և սոցիալական լիզինգի ծրագրեր ընդունելու, էներգետիկ վաուչերներ տրամադրելու, ինչպես նաև խոցելի տնային տնտեսությունների համար էլեկտրաէներգիայի ակցիզային հարկերը նվազեցնելու հնարավորությունը։
Նաև պետական աջակցության ժամանակավոր ձևաչափ կստեղծվի, որպեսզի անդամ պետությունների կառավարությունները լրացուցիչ ճկունություն ունենան առավել խոցելի տնտեսական ոլորտներին օժանդակելու ջանքերում։
Մինչև ամառ հանձնաժողովը էլեկտրիֆիկացման գործողությունների ծրագիր է ներկայացնելու։ Կորոշվի էլեկտրիֆիկացման թիրախային ցուցանիշը։ Ծրագրի մաս կկազմեն արդյունաբերական, տրանսպորտային և կառուցապատման սեկտորներում խոչընդոտների վերացման միջոցներ, հայտնում են հանձնաժողովից։ Հանձնաժողովը նաև օրենսդրական նախաձեռնություն կներկայացնի, որպեսզի էլեկտրաէներգիայի հարկումը հանքային վառելիքի հարկումից ցածր լինի։
ԵՄ գործադիր մարմնից տեղեկացնում են, որ նախատեսվող միջոցները Կիպրոսում ապրիլի 23-24-ին կայանալիք Եվրոպական խորհրդի ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի օրակարգում են։