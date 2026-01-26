Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԱՄՆ-ում ձնաբուքն առնվազն 10 մարդու կյանք է խլել

Դահուկներով մարդը քայլում է Բրուքլինում, հունվարի 25,2026թ.
Դահուկներով մարդը քայլում է Բրուքլինում, հունվարի 25,2026թ.

Միացյալ Նահանգների տարբեր հատվածներում մոլեգնող ձնաբուքն առնվազն 10 մարդու կյանք է խլել, հազարավոր չվերթներ են չեղարկվել, էլեկտրաէներգիայի անջատումներ են գրանցվել, փոխանցում է AFP-ին:

Նյու Յորքի քաղաքապետ Զոհրան Մամդանին հայտարարել է, որ շաբաթավերջին սառնամանիքային պայմաններում դրսում հայտնաբերվել է հինգ մահացած մարդ, թեև քաղաքապետը չի հաստատել, որ մահերը եղանակային պայմանների հետ կապված են եղել:

Տեխասում իշխանությունները հաստատել են երեք մահվան դեպք, այդ թվում՝ 16-ամյա աղջկա, որը սահնակով վթարի հետևանքով է մահացել:

Լուիզիանայում հիպոթերմիայից երկու մարդ է մահացել, հայտնել է նահանգի առողջապահության դեպարտամենտը։

Իշխանությունները բնակիչներին կոչ են արել տանը մնալ:

ԱՄՆ առնվազն 20 նահանգ և մայրաքաղաք Վաշինգտոնը հայտարարել են արտակարգ դրություն։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG