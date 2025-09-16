Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ալ Նահյան․ «Անհամբերությամբ հայ-ադրբեջանական գործընթացի նոր դրական զարգացումների ենք սպասում»

ԱՄԷ նախագահ շեյխ Մուհամադ բեն Զայեդ Ալ Նահյան և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև, Դուբայ, դեկտեմբեր, 2023թ.
ԱՄԷ նախագահ շեյխ Մուհամադ բեն Զայեդ Ալ Նահյան և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև, Դուբայ, դեկտեմբեր, 2023թ.

«Արաբական Միացյալ Էմիրություններն անհամբերությամբ սպասում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարհին ձեռք բերված հաջողությունների և դրական առաջընթացի շարունակությանը», - այսօր Շուշիում հայտարարել է այդ երկրի նախագահ շեյխ Մուհամադ բեն Զայեդ Ալ Նահյանը։

Նրա խոսքով՝ «Էմիրությունները մեծ կարևորություն է տալիս Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը և շահագրգռված է զարգացնել հարաբերությունները տարածաշրջանի բոլոր պետությունների հետ՝ Ադրբեջանի գլխավորությամբ»։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG