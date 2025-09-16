Ալ Նահյան․ «Անհամբերությամբ հայ-ադրբեջանական գործընթացի նոր դրական զարգացումների ենք սպասում»

«Արաբական Միացյալ Էմիրություններն անհամբերությամբ սպասում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարհին ձեռք բերված հաջողությունների և դրական առաջընթացի շարունակությանը», - այսօր Շուշիում հայտարարել է այդ երկրի նախագահ շեյխ Մուհամադ բեն Զայեդ Ալ Նահյանը։
Նրա խոսքով՝ «Էմիրությունները մեծ կարևորություն է տալիս Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը և շահագրգռված է զարգացնել հարաբերությունները տարածաշրջանի բոլոր պետությունների հետ՝ Ադրբեջանի գլխավորությամբ»։