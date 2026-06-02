Դատախազությունը պահանջում է անվավեր ճանաչել «Արարատցեմենտին» 74.1 հա հողատարածքների օտարման աճուրդները

Գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ «Արարատցեմենտ» ընկերությանը պատկանող հողամասերի ձեռքբերման գործընթացում հայտնաբերել է մի շարք խախտումներ: Դատախազությունը հայցադիմում է ներկայացվել Հակակոռուպցիոն դատարան՝ պահանջելով անվավեր ճանաչել 2009 թվականին «Արարատցեմենտին» 74.1 հա հողատարածքների օտարման աճուրդները:
Ըստ հաղորդագրության, պարզվել է, որ Արարատ համայնքի նախկին ղեկավար Ա.Բ.-ն, «Արարատցեմենտ» ՓԲ ընկերության աշխատակցի օժանդակությամբ իր պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով, խախտել է մի շարք օրենսդրական պահանջներ: Մասնավորապես՝ 2009 թվականի սեպտեմբերի 22-ին, ձևական աճուրդների եղանակով, «Արարատցեմենտ» ՓԲ ընկերությանն է օտարել համայնքին որպես արոտավայր փոխանցված՝ 74.1 հա մակերեսով հողամասերը:
Դատախազը 2026 թվականի մայիսի 27-ին Հակակոռուպցիոն կոմիտե է ուղարկել հանցանքի մասին հաղորդում՝ վարույթ նախաձեռնելու հարցը լուծելու նպատակով։
Նույն օրը Հակակոռուպցիոն դատարան ներկայացված հայցով պատասխանողներ են ճանաչվել Արարատ համայնքը, «Արարատցեմենտ» ՓԲԸ-ն և ընկերության աշխատակից Ա.Ա.-ն։
Նույն օրը Դատախազության կողմից հայցադիմում է ներկայացվել Հակակոռուպցիոն դատարան՝ ընդդեմ Արարատ համայնքի, «Արարատցեմենտ» ՓԲ ընկերության և ընկերության աշխատակից Ա.Ա.-ի՝ 74.1 հա մակերեսով հողամասերի՝ 2009 թվականն տեղի ունեցած աճուրդներն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջով:
Դատախազությունից նաև հայտնել են, որ շարունակվում են ուսումնասիրությունները՝ պարզելու «Արարատցեմենտ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող այլ գույքերի ձեռքբերման իրավաչափությունները։
Մայիսի 20-ին դատախազությունը հաղորդեց, որ ուսումնասիրել է Կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թիվ 1465-Ա որոշմամբ օտարված՝ «Արարատցեմենտ» ընկերության մասնավորեցման գործընթացը և հայտնաբերել է մի շարք խախտումներ: Նույն օրը Փաշինյանն իր քարոզարշավի ընթացքում խոստացել է «Արարատցեմենտ» գործարանը պետությանը վերադարձնել:
Մայիսի 5-ին Դատախազությունը նաև գրություն է հասցեագրել Կառավարություն՝ «առաջարկելով քննարկել ընկերությունում առկա խախտումները և դրանց հետևանքները վերացնելու նպատակով պատշաճ վարչարարություն իրականացնելու, այդ թվում, օրինակ, ընկերությունում ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու նպատակահարմարությունը»: