Կիևն արգելել է երեք հունգարացի զինվորականների մուտքը Ուկրաինա, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան՝ շեշտելով, որ այդ քայլով ուկրաինական կողմը պատասխանում է Բուդապեշտի նմանօրինակ որոշոմանը։
«Հունգարիայի կողմից անհարգալից վերաբերմունքի յուրաքանչյուր դրսևորում կարժանանա համարժեք արձագանքի», - պնդել է ուկրաինական դիվանագիտության ղեկավարը։
Սիբիգան, սակայն, չի հստակեցրել՝ ովքեր են հունգարացի այն զինվորականները, որոնց մուտքը Ուկրաինայի իշխանությունները մերժել են։
Բուդապեշտը դեռևս չի արձագանքել որոշմանը։
Հարևան երկրների հարաբերությունները կտրուկ սրվել են անցած ամիս, երբ Հունգարիայի արտգործնախարարը Կիևին մեղադրելով «Դրուժբա» գազատարին հարվածներ հասցնելու համար, արգելեց հարվածների համար պատասխանատու ստորաբաժանման հրամանատարի մուտքը Հունգարիա և Շենգենյան գոտի: