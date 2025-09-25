Մատչելիության հղումներ

Սպիտակ տանը Բայդենի դիմանկարի փոխարեն նրա ստորագրությունը դնող գրիչի լուսանկարն է

Սպիտակ տանը՝ օվալաձև գրասենյակի մոտ բացված նոր պատկերասրահում, ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջո Բայդենի լուսանկարի փոխարեն տեղադրված է ավտոմատացնող սարքով նրա ստորագրությունն անող գրիչի պատկերը:

Սպիտակ տան պաշտոնյան անանուն մնալու պայմանով Reuters-ին ասել է, որ Բայդենի «այլընտրանքային պորտրետը Թրամփի գաղափարն է»։

Թրամփն ավելի վաղ խոսել էր Բայդենի առողջության և նրա օգնականների կողմից փաստաթղթեր ստորագրելու համար ավտոմատ գրիչ օգտագործելու կասկածների մասին:

Հունվարից պաշտոնը ստանձնելուց հետո Թրամփը փոխել է Սպիտակ տան էսթետիկան՝ ավելացնելով շքեղ ոսկեզօծ տարրեր, հեռացնելով դեմոկրատ Բարաք Օբամայի և Հիլարի Քլինթոնի պորտրետները կարևոր հատվածների ցուցադրություններից:

